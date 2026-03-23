विदर्भ

Manora Taluka Accident: फांदी तोडताना विद्युत शॉक लागून तरुणाचा मृत्यू; मानोरा तालुक्यातील घटना, रोजंदारीवर कामावर, कुटुंबाचा आधार हरपला!

family loses primary earner in Manora Taluka electrocution: विद्युत शॉकने घेतला तरुणाचा जीव; कुटुंबाचा आधार हरपला
Fatal Electric Shock Claims Life of Daily Wage Worker in Manora

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

यवतमाळ: मानोरा तालुक्यातील पोहरादेवी-वसंतनगर रस्त्यावर शनिवारी (ता. २१) सायंकाळी २२ वर्षीय तरुण मजुराचा विद्युत शॉक लागून मृत्यू झाला. झाडाची फांदी तोडत असताना जिवंत विद्युत तारेचा स्पर्श झाल्याने हा अपघात घडला. रोजंदारीवर काम करण्यासाठी आलेल्या तरुणाचा असा अचानक अंत झाल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अजित गजानन तिवाळे (वय २२, रा. वेलतूर, गडचिरोली), असे मृताचे नाव आहे.

Yavatmal
Nagpur
accident
district
accident death
accident case
Electric shock death

