Chhagan Bhujbal चा Beed मध्ये OBC Melava, तयारी कुठंपर्यंत, बघा व्हिडीओ | Manoj Jarange Patil | Sakal News

Beedमध्ये १७ ऑक्टोबरला मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत होणारी महाएल्गार सभा; आमदार धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाकेही उपस्थित राहणार, सभा तयारी अंतिम टप्प्यात..

बीडमध्ये १७ ऑक्टोबरला महाएल्गार सभा आयोजित करण्यात येणार आहे, ज्यात मंत्री छगन भुजबळ, आमदार धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाके उपस्थित राहणार आहेत. सभेच्या यशस्वी आयोजनासाठी तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. आयोजकांनी सांगितले की, सभा बीडच्या प्रमुख ठिकाणी होईल.

