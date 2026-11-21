अहिल्यानगर जिल्ह्यात दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी जलसंपदा विभाग सरसावला आहे. गोदावरी कालवे आणि निळवंडे धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या गावांमधील तब्बल ३० वर्षांपासून दुर्लक्षित चारी आणि पोटचाऱ्यांच्या रुंदीकरण व दुरुस्तीची कामे सुरू झाली आहेत. रब्बी हंगामाच्या आवर्तनापूर्वी सुरू झालेल्या या कामांमुळे शेतकऱ्यांना किती दिलासा मिळणार? पाहा हा विशेष रिपोर्ट....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.