Ahilyanagar Leopard News: पाच वर्षीय चिमुकलीला बिबट्याने हल्ला करून उचलून नेलं, कुटुंबियांचा आक्रोश | Sakal News

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खारे कर्जुने गावात हृदयद्रावक घटना घडली आहे. पाच वर्षीय रियांका पवार या चिमुरडीवर बिबट्याने हल्ला करून तिला उचलून नेले. ही घटना रात्री घडली असून, रियांका घराच्या अंगणात खेळत असताना शेजारच्या तुरीच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक झडप घातली. हल्ल्यानंतर बिबट्याने रियांकाला शेतात ओढत नेले. कुटुंबीयांनी आरडाओरड करत तिचा शोध घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मात्र अंधाराचा फायदा घेत बिबट्याने पसार झाला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वनविभाग आणि पोलीस यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली आहे.