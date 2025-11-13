व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar Leopard News: पाच वर्षीय चिमुकलीला बिबट्याने हल्ला करून उचलून नेलं, कुटुंबियांचा आक्रोश | Sakal News

Ahilyanagar Leopard News: अहिल्यानगर हादरलं! खारे कर्जुने गावात भीषण घटना, पाच वर्षीय रियांका पवारवर बिबट्याचा हल्ला; अंगणात खेळत असताना तुरीच्या शेतातून दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने चिमुरडीला उचलून नेलं, कुटुंबीयांच्या आरडाओरडीनंतरही अंधाराचा फायदा घेत पसार!

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील खारे कर्जुने गावात हृदयद्रावक घटना घडली आहे. पाच वर्षीय रियांका पवार या चिमुरडीवर बिबट्याने हल्ला करून तिला उचलून नेले. ही घटना रात्री घडली असून, रियांका घराच्या अंगणात खेळत असताना शेजारच्या तुरीच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक झडप घातली. हल्ल्यानंतर बिबट्याने रियांकाला शेतात ओढत नेले. कुटुंबीयांनी आरडाओरड करत तिचा शोध घेण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मात्र अंधाराचा फायदा घेत बिबट्याने पसार झाला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, वनविभाग आणि पोलीस यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Leopard
Sakal Media Group
Ahmedabad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com