Ahilyanagar Rada: आंदोलकांवर लाठीचार्ज, नगरच्या कोटला गावात काय घडलं?

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर-छ.संभाजीनगर मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी, आंदोलक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर-छ.संभाजीनगर मार्गावर मुस्लिम समाज बांधवानं रस्ता रोको आंदोलन केलं. तरी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी, आंदोलक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तरी, कोटला गावात नेमकं काय घडलं?

nagar
Protest

