Mahapalika Election: भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात उतरला 'The Great Khali', लोकांची प्रचंड गर्दी | Sakal News

Mahapalika Election: आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू 'द ग्रेट खली' याची अहिल्यानगरात प्रचार रॅली; श्री विशाल गणपती समोर नतमस्तक होत रॅलीची सुरुवात, भाजप उमेदवारांसाठी नगरच्या प्रमुख मार्गांवरून ताकद दाखवत मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद; खलीला पाहण्यासाठी नगरकर रस्त्यावर..

आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे कुस्तीपटू ‘द ग्रेट खली’ यांनी अहिल्यानगरमध्ये भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी रॅली काढली. शहरातील प्रमुख मार्गावरून काढण्यात आलेल्या या रॅलीला स्थानिक नागरिकांनी मोठा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. खलीला पाहण्यासाठी नगरकर रस्त्यावर उतरल्‍याने परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. रॅलीची सुरुवात शहराचे ग्रामदैवत श्री विशाल गणपती मंदिरात दर्शन घेऊन करण्यात आली. दर्शनानंतर खली यांनी मंदिरासमोर नतमस्तक होत रॅलीला प्रारंभ केला. या रॅलीदरम्यान खलीसोबत भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शहरातील अनेक भागांतून रॅलीचा प्रवास होत असताना नागरिकांनी घोषणाबाजी करत उमेदवारांना पाठिंबा दर्शवला. शहरात खलीचे आगमन होताच लोकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता दिसून आली. अनेक नागरिकांनी खलीसोबत फोटो काढण्यासाठीही गर्दी केली.

