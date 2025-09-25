व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar News: ४ सख्ख्या बहि‍णींचे लचके तोडले, नराधमानं मेहुण्यासोबतही असं काही केलं.. | Sakal News

अहिल्यानगरात राहुरी तालुक्यातील गाव हादरलं; नात्यातील व्यक्तीकडून चार सख्ख्या बहिणींवर बलात्कार, चौकशीत पत्नीच्या संगनमताने आणखी घाणेरडं कृत्य उघड..

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील एका गावात धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. नात्यातीलच व्यक्तीने एक-दोन नव्हे तर चार सख्ख्या बहिणींवर बलात्कार केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या अमानुष कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. याहून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे पोलिस चौकशीत आरोपी नराधमाचे आणखी एक कृत्य उघड झाले. त्याने स्वतःच्या पत्नीच्या संगनमतानेही घृणास्पद प्रकार केल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

