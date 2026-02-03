अजित पवारांची ओळख घड्याळामुळे पटली नाही, तर.. | Ajit Pawar Plane Crash | Sakal News
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. अपघातानंतर त्यांची ओळख घड्याळावरून पटल्याची चर्चा होती, मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या उजव्या हातावरील कुर्त्याच्या कापडावरूनच ओळख निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, अपघातानंतर अजित पवारांचे घड्याळ अद्याप सापडले नसल्याचंही समजत आहे. या घटनेमुळे तपास यंत्रणांकडून अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.
