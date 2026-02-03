व्हिडिओ | Videos

अजित पवारांची ओळख घड्याळामुळे पटली नाही, तर.. | Ajit Pawar Plane Crash | Sakal News

Ajit Pawar plane Crash: अपघात प्रकरणात मोठा खुलासा! घड्याळामुळे नाही तर उजव्या हातावरील कुर्त्याच्या कापडावरून अजित पवारांची ओळख पटली; मृत्यूनंतरही घड्याळ अद्याप बेपत्ता असल्याची माहिती..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. अपघातानंतर त्यांची ओळख घड्याळावरून पटल्याची चर्चा होती, मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या उजव्या हातावरील कुर्त्याच्या कापडावरूनच ओळख निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, अपघातानंतर अजित पवारांचे घड्याळ अद्याप सापडले नसल्याचंही समजत आहे. या घटनेमुळे तपास यंत्रणांकडून अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

