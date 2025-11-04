व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांचे बारामती नगराध्यक्षपदासाठी धक्कातंत्र, लेकासाठी माळेगाव पॅटर्न राबवणार? | Jay Pawar | Sakal News

Maharashtra Politics: बारामतीत राजकीय भूचाल? नगराध्यक्षपदासाठी अजित पवारांची गुप्त धक्कातंत्राची तयारी, जय पवारांच्या एन्ट्रीची जोरदार चर्चा; आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी पवार कुटुंबाची नवी रणनीती नेमकी काय?

बारामती तालुक्यातील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक यावेळी प्रचंड गाजली. यापूर्वी कधीही माळेगावच्या कारखान्याची निवडणूक न लढवलेल्या अजित पवारांनी (Ajit Pawar) यावेळी स्वतः चा उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि दणदणीत असा विजयही मिळवला. त्यामागं त्यांची मोठी रणनीती होती. पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. पक्षफुटीनंतर स्थानिक पातळीवर पक्ष मजबूत करण्यासाठी ही मोठी संधी अजित पवारांना आहेत. त्यासाठी माळेगावनंतर अजितदादांनी बारामतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी पुन्हा तोच पॅटर्न वापरण्याच्या तयारीत असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. आणि या निवडणुकीतही धक्कातंत्राचा वापर अजित पवार वापर करणार असल्याची चर्चा आहे. एकंदरीत राजकारण काय? पाहूयात..

