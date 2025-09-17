व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांच्या ताफ्यासमोर Beed मध्ये टोकाचं पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न, बघा काय घडलं? | Sakal News

Ajit Pawar In Beed: मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त बीडमध्ये ध्वजारोहणासाठी जात असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताफ्यासमोर दोन तरुणांचा अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न, पोलिसांची तातडीने हस्तक्षेप करून घटना टळली..

मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार ध्वजारोहणासाठी पोलीस ग्राउंडकडे जात होते. यावेळी अचानक दोन तरुणांनी त्यांच्या ताफ्याच्या समोर येत अंगावर ज्वलनशील पदार्थ ओतून घेण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही तरुण बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील कुंभेफळ येथील असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी तात्काळ धाव घेत त्यांना ताब्यात घेतले. या दरम्यान तरुणांनी “न्याय द्या, न्याय द्या, अजित दादा न्याय द्या” अशा घोषणा दिल्या. नेमकं काय घडलं पाहा..

