व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांच्या बंगल्यावर Rohit Pawar यांची बैठक, बाहेर पडताच गाडीनं घेतला स्पीड, पत्रकार बचावले | Sakal News

Pune News: पुण्यात अजित पवारांच्या बंगल्यावर गुप्त बैठक; माध्यमांना चुकवण्यासाठी भरधाव वाहनातून रोहित पवार-रविकांत वरपे बाहेर, पत्रकारांना पाहताच वेग वाढवला, भीमथडी जत्रास्थळी थेट पोहोच..

पुण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बंगल्यावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी रोहित पवार, खासदार अमोल कोल्हे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. बैठकीनंतर अजित पवारांच्या बंगल्यातून एक वाहन भरधाव वेगात बाहेर पडले. या गाडीतून रविकांत वरपे यांच्यासह रोहित पवार उतरल्याचे दिसून आले. पुण्यात अजित पवारांच्या बंगल्यावर गुप्त बैठक; माध्यमांना चुकवण्यासाठी भरधाव वाहनातून रोहित पवार-रविकांत वरपे बाहेर, पत्रकारांना पाहताच वेग वाढवला, भीमथडी जत्रास्थळी थेट पोहोचमाध्यमांचे लक्ष टाळण्यासाठी रोहित पवारांनी स्वतःची गाडी न वापरता दुसऱ्या वाहनातून प्रवास केला. मुख्य रस्त्याजवळ पत्रकार दिसताच वाहनचालकाने वेग वाढवला, मात्र पत्रकारांच्या प्रसंगावधानामुळे संभाव्य अपघात टळला. हे वाहन थेट भीमथडी जत्रेच्या आयोजनस्थळी गेले, तेथे रोहित पवार आणि वरपे दोघेही उतरले. यावेळी पत्रकारांनी प्रकार निदर्शनास आणून दिल्यानंतर रोहित पवारांनी चालकाला जाहीरपणे सुनावले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Rohit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com