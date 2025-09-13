व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar हे काय बोलून गेले? | Roha | Maharashtra Politics | Sakal News

Ajit Pawar News: अजित पवारांचा डॉ. चिंतामणराव देशमुखांच्या मातृभूमीवरील प्रेमाचा दाखला देत आत्मचिंतनाचा सल्ला; आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलांच्या वृत्तीवर कडाडून टीका..

रायगड जिल्ह्यात आयोजित कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परखड भाष्य केलं. त्यांनी डॉ. चिंतामणराव देशमुख उर्फ डॉ. C D देशमुख यांचं मातृभूमीवरील प्रेम हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचं सांगितलं. देशमुखांनी लंडनमधील आपल्या बंगल्याला ‘रोहा’ हे नाव दिलं होतं. रोहा हा रायगड जिल्ह्यातील तालुका असून, त्यांचं हे पाऊल मातृभूमीवरील जिव्हाळा अधोरेखित करणारं असल्याचं अजित पवारांनी नमूद केलं. याच उदाहरणाचा आधार घेत अजित पवारांनी समाजाला आणि सर्वसामान्यांना आत्मचिंतन करण्याचा सल्ला दिला. विशेषतः आई-वडिलांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलांच्या वृत्तीवर त्यांनी टीका केली. आपल्याला आत्मचिंतनाची नितांत गरज आहे, असे मत व्यक्त करत अजित पवारांनी समाजातील बदलत्या प्रवृत्तीवर लक्ष वेधलं.

