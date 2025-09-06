व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar चा पठ्ठ्या IPS Anjana Krishna वर भडकला | Amol Mitkari | Sakal News

Ajit Pawar News: अजित पवारांचं काहीही चुकलेलं नाही, अंजना कृष्णा या मग्रूर अधिकारी असल्याची अमोल मिटकरी यांची टीका..

माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात झालेल्या अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरणानंतर निर्माण झालेल्या वादळात आता नवा ट्विस्ट आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं काहीही चुकलेलं नसल्याचं सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आयपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. मिटकरी यांनी अंजना कृष्णा या "मग्रूर महिला अधिकारी" असल्याची टीका केली असून, त्यांच्या निवड प्रक्रियेवरच संशय व्यक्त केला आहे. पूजा खेडकर यांच्यासारखाच गोंधळ अंजना कृष्णा यांच्या निवड प्रक्रियेतही झाला असावा, अशी शंका मिटकरी यांनी व्यक्त केली आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

