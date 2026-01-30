व्हिडिओ | Videos

'Love U दादा..' अजित पवारांच्या निधनानंतर Rohit Pawar यांची भावनिक पोस्ट| Ajit Pawar Passed Away | Sakal News

Ajit Pawar Passed Away: २८ जानेवारीला विमान अपघातात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. काल त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले आणि आज अजित दादांच्या विधीनंतर रोहित पवार यांची भावनिक पोस्ट टाकली.

२८ जानेवारीला विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन झाले. काल अंत्यसंस्कार पार पडले. आज विधीनंतर रोहित पवार यांनी भावनिक पोस्ट शेअर करत अजितदादांची कार्यशैली, परखड नेतृत्व, शिस्तप्रिय स्वभाव आणि विकासाबद्दलची तळमळ आठवत दुःख व्यक्त केले. अजितदादांची आठवण सतत मनात घोळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

