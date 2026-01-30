व्हिडिओ | Videos

'मी एवढे काम करतो, पण खंत आहे की गालबोट का लागतं?' अजित पवारांना कायम असणारी खंत | Ajit Pawar Passed Away | Sakal News

Ajit Pawar Passed Away: 'मी एवढं काम करतो, बारामतीसाठी रात्रंदिवस झटतो; तरीही गालबोट का लागतं?' अजित पवारांनी व्यक्त केलेली खंत, अंत्यसंस्कारानंतर किरण गुजरांनी उलगडली मनातली हळहळ..

Ajit Pawar: अजित पवारांच्या अंत्यसंस्कारानंतर किरण गुजर यांनी माध्यमांशी संवाद साधत अजित पवारांसोबत झालेल्या शेवटच्या चर्चेचा भावनिक उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, अजित पवार आपल्या कामाबाबत समाधानी असले तरी मनात एक खंत बाळगून होते. किरण गुजर यांच्या म्हणण्यानुसार, अजित पवार त्यांना म्हणाले होते, 'मी बारामतीकरांसाठी प्रामाणिकपणे काम करतो, विकासासाठी सतत धडपड करतो. तरीही माझ्या कामावर गालबोट का लागतं, हीच खंत आहे.' आपण इतकं काम करत असताना त्याची योग्य दखल आणि पोचपावती मिळायला हवी, अशी भावना त्यांना सतावत होती, असेही किरण गुजर यांनी सांगितले. अजित पवारांच्या या शब्दांतून त्यांच्या मनातील वेदना आणि कामाविषयीची तळमळ स्पष्टपणे जाणवत होती, असे त्यांनी भावूक होत नमूद केले.

