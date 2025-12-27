व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar News: फोन आला अन् दादा तातडीनं निघाले | Pune NCP Crisis | Sharad Pawar | Sakal News

Pune NCP Crisis: पोलीस ताफा न घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार बारामती हॉस्टेलमधून अचानक एकटेच रवाना; राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा फिस्कटली असताना जिजाई निवासस्थानी गाडी आढळल्यानं राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क सुरू..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती हॉस्टेलमधून अचानक एकटेच बाहेर पडत सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. कोणतंही पोलीस संरक्षण किंवा ताफा न घेता ते रवाना झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येण्याच्या चर्चांना ब्रेक लागलेला असतानाच हा प्रकार घडल्यामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. अजित पवार ज्या वाहनातून निघाले ती गाडी पुण्यातील त्यांच्या जिजाई निवासस्थानी पोहोचल्याचं दिसून आलं आहे. मात्र, अजित पवार सध्या तिथेच आहेत की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
pune
NCP
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com