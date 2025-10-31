व्हिडिओ | Videos

Satara Doctor Case: डॉ संपदा मुंडेंच्या घरच्यांना Ajit Pawar यांचा फोन | Rupali Chakankar | Sakal News

Satara Doctor Case मध्ये अजित पवारांचा मोठा विधान, डॉ. संपदा मुंडे यांच्या कुटुंबीयांना भेट; महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्या भूमिकेशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट, न्यायासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातारा येथील डॉ. संपदा मुंडे यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि संपूर्ण प्रकरणाबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. या वेळी त्यांनी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मांडलेल्या भूमिकेशी स्वतः असहमत असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. तसेच या प्रकरणात न्याय मिळावा, दोषींवर योग्य कारवाई व्हावी यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी आश्वासन दिले.

