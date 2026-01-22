राष्ट्रवादीचे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी, BJP सोबतच्या युतीतून बाहेर पडण्याची मागणी | Ajit Pawar | Sakal News

महापालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाला मोठा फटका बसला असून, पक्षातून अवघे तीनच नगरसेवक निवडून आल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या निकालानंतर पराभूत उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर आरोप करण्यात आले. या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी भाजपवर थेट आरोप करताना, महापालिका निवडणुकीदरम्यान EVM मशीनमध्ये छेडछाड करण्यात आल्याचा तसेच पैशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाल्याचा दावा केला आहे. या कारणांमुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पराभूत झाल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. निकालांमुळे पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आगामी राजकीय निर्णयांबाबत नाराजीचा सूर अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.