व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawarचा पिंपरी चिंचवड दौरा,कडक शब्दात दिल्या सूचना | Pune News |ताज्या बातम्या | Sakal Media

Pune News: पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कडक इशारा; शहरातील अतिक्रमण आणि फुटपाथवरील अनधिकृत वाहने तातडीने हटवा, कारवाईमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप चालणार नाही..

आज पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शहरातील अतिक्रमण आणि फुटपाथवरील अनधिकृत वाहने तातडीने हटवण्याचे सक्त निर्देश दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, अतिक्रमणाविरुद्ध कारवाईमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप चालणार नाही. आमची वाहनं असली तरी काढा, पण आजच झाले पाहिजे, असे सांगून त्यांनी पोलीस आयुक्तांना कडक शब्दात इशारा दिला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com