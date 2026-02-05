व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांच्या विमान अपघाताचं कारण येणार समोर, डेटा रिकव्हरीला सुरुवात | Baramati Plane Accident | Sakal News

Ajit Pawar विमान अपघाताचं गूढ लवकरच उलगडणार; बारामतीजवळ लिअरजेट-45 कोसळून पाच जणांचा मृत्यू, AAIB कडून थ्री-लेअर तपासाला वेग..

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारी रोजी अपघाती निधन झाले. मुंबईहून बारामतीकडे जात असताना बारामती विमानतळाजवळ लिअरजेट 45 हे विमान कोसळले होते. या भीषण अपघातात अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे संपूर्ण राज्यात शोककळा पसरली. या विमान अपघाताबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मात्र आता या दुर्घटनेचं नेमकं कारण लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. एअरक्राफ्ट अॅक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (AAIB) कडून या अपघाताचा तपास वेगाने सुरू करण्यात आला असून, हा तपास तीन स्तरांमध्ये (थ्री लेअर) केला जाणार आहे. हा तपास कशा पद्धतीने होणार, याची सविस्तर माहिती व्हिडीओच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे.

