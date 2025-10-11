व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawarनी हात जोडले, बघा काय घडलं? | NCP Politics | Pune | Sakal News

Ajit Pawar आज सकाळपासून पुण्यात पाहणी दौरा करताहेत. या दौऱ्यात एके ठिकाणी दादांनी नागरिकांपुढे हात जोडले आणि दुसऱ्या ठिकाणी दादांनी अधिकाऱ्याला सुनावलं...

अजित पवार आज सकाळपासून पुण्यात पाहणी दौऱ्यावर आहेत. रिंग रोड आणि इतर रस्त्यांवरील विकासकामांबाबत चर्चा करताना त्यांनी अधिकाऱ्यांना झापझाप झापलं. आहिरेगाव येथे विकासकामांचा आढावा घेताना दादांनी मंदिर पुजारी आणि स्थानिक नागरिकांसमोर हात जोडले. “मी पहाटे पाच वाजता उठतो, एकतर मला देव देव करायला लावा किंवा विकास करायला सांगा,” असे अजित पवारांनी दादांनी अधिकाऱ्याला सुनावलं.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune
maharashtra
NCP
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com