व्हिडिओ | Videos

Pune News: ट्रोलिंगची धास्ती?, Ajit Pawar च्या बॉडीगार्डचा कॅमेऱ्यावरच.. | Sandeep Gill | Sakal K1

Ajit Pawar News: पुण्यात कार्यक्रमांना उपस्थित असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल; माध्यमांना कॅमेरे बंद ठेवण्याच्या सूचना, सुरक्षा रक्षकांचा कॅमेऱ्यांवर हात ठेवण्याचा प्रकार चर्चेत; सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये नेत्यांना मीडिया नियंत्रित करण्याचा अधिकार कितपत यावर वादंग..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुण्यातील कार्यक्रम व बैठकींना उपस्थित होते. विधानभवनाबाहेर नागरिकांचे निवेदन स्वीकारताना त्यांचे बोलणे कॅमेऱ्यात टिपले गेले. हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याने त्यांना अडचण निर्माण होऊ शकते, असे लक्षात येताच त्यांनी माध्यमांना कॅमेरे बंद ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी काही कॅमेऱ्यांवर हातही ठेवला. या प्रकारामुळे माध्यमांवर नियंत्रणाचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा पुण्यात सुरु आहे.

