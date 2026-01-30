व्हिडिओ | Videos

अजित पवार अनंतात विलीन, Sharad Pawar यांनी घेतलं अस्थी दर्शन | Ajit Pawar Passed Away | Sakal News

Baramati News: अजित पवारांचा सावडण्याचा विधी पार पडला; शोकाकुल वातावरणात शरद पवारांनी घेतले अस्थी दर्शन, कुटुंबीय-समर्थक भावूक..

अजित पवारांच्या निधनानंतर आज पारंपरिक विधीप्रमाणे सावडण्याचा विधी पार पडला. कुटुंबीय, नातेवाईक आणि निकटवर्तीयांच्या उपस्थितीत हा धार्मिक विधी अत्यंत भावनिक वातावरणात करण्यात आला. या वेळी उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही अजित पवारांच्या अस्थींचे दर्शन घेत श्रद्धांजली अर्पण केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.