Ajit Pawar Solapur Daura: दूध उत्पादक शेतकऱ्याची दादांकडून विचारपूस | Sangoba | Solapur | Sakal News

Ajit Pawar at Solapur: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा सोलापूर दौरा; करमाळा-परांडा तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांना दिली भेट, वाटेत भेटलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्याशी दूधाचे दर, रस्त्यांची अवस्था आणि पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींवर झाली थेट चर्चा..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा आणि परांडा तालुक्याच्या सीमेवर पुरामुळे मोठे नुकसान झालेल्या गावांना भेट दिली. या दौऱ्यात त्यांना वाटेत एका दूध उत्पादक शेतकऱ्याची भेट झाली. अजितदादांनी शेतकऱ्याशी संवाद साधत दूधाच्या भावाविषयी, रस्त्याच्या स्थितीबाबत तसेच पावसामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींची माहिती घेतली.

