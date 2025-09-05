व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांच्या अधिकाऱ्याला धमकावण्याच्या व्हिडीओवर Sushma Andhare यांची बोचरी टीका | Politics | Sakal News

Ajit Pawar यांनी एका महिला अधिकाऱ्याला धमकावल्याचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. यावरून सुषमा अंधारे यांनी चांगलंच सुनावलं.

सोलापूरमधील माढ्यातील कुर्डू गावात दादांच्या कार्यकर्त्यांकडून अवैध मुरुम उत्खनन होत असल्याची माहिती मिळताच महिला पोलीस अधिकारी अंजली कृष्णा घटनास्थळी पोहचल्या. या कारवाईदरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंजली कृष्णा यांना धमकावल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत अजित पवार महिला अधिकाऱ्यांना तंबी देताना दिसत आहेत, ज्यामुळे सामाजिक माध्यमांवर चर्चा निर्माण झाली आहे. यावरून सुषमा अंधारे यांनीही गंभीर सुनावणी करत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नेमकं काय म्हणाल्या पाहा..

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
sushma andhare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com