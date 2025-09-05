व्हिडिओ | Videos

Who is IPS Anjali Krishna: Ajit Pawar कडून धमकी तरी भुमिकेवर ठाम, अंजली कृष्णा कोण? | Babaraje Jagtap | Sakal News

Ajit Pawar News: अजित पवारच्या धमकीच्या व्हिडीओत ठाम भूमिका बजावत सोलापूरच्या महिला पोलीस उपअधीक्षक अंजली कृष्णा, सोशल मीडियावर कौतुकाचा विषय..

सोलापूरच्या महिला पोलीस उपअधीक्षक अंजली कृष्णा यांना अजित पवार कारवाई थांबवण्याची धमकी देतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडीओत अजित पवार अवैध मुरुम उत्खननाविरोधातील कारवाई थांबवण्यासाठी आदेश देताना दिसत आहेत, परंतु अंजली कृष्णा यांनी स्पष्ट सांगितले की “माझ्या फोनवर कॉल करा.” सोशल मीडियावर अंजली कृष्णा यांच्या या ठाम भूमिकेचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत आहे. आता चर्चेचा विषय आहे की, अजित पवारला भिडणाऱ्या अंजली कृष्णा नेमक्या कोण आहेत, पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

