व्हिडिओ | Videos

Solapur News: Akkalkot मध्ये पावसाचा कहर, नागरिकांच्या घरात, शेतात पाणीच पाणी.. | Sakal News

Solapur Rain News: आठवडाभरापासून अक्कलकोट तालुक्याला अतिवृष्टीने झोडपले आहे. मुसळधार पावसामुळे खैराट गावात नागरिकांच्या घरात पाणीच पाणी...

गेल्या आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने अक्कलकोट तालुक्याला अक्षरशः झोडपून काढलं आहे. या सततच्या पावसामुळे खैराट गावात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले असून नागरिकांच्या घरात आणि शेतात पाणी घुसल्याने मोठं नुकसान झालं आहे. पावसाचा जोर इतका होता की खैराट गावाचा संपर्क काही तास पूर्णपणे तुटून गेला होता. नागरिकांना या परिस्थितीचा मोठा फटका बसला असून तात्काळ पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून प्रशासनाकडे करण्यात येत आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com