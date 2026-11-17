अकोला जिल्ह्यात एकीकडे पाणीटंचाईचं संकट गडद होण्याची शक्यता आहे... तर दुसरीकडे ग्रामीण भागाला दिलासा देणाऱ्या जलजीवन मिशनची कामंच अपूर्ण असल्याचं समोर आलंय... अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या टाक्यांची बांधकामं रखडली आहेत... नळयोजनांची कामं अर्धवट आहेत... विशेष म्हणजे, कामं अर्धवट सोडणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई झाल्याचंही दिसत नाही... त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या या योजनेचा लाभ गावकऱ्यांना मिळणार कधी, असा सवाल उपस्थित होतोय....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.