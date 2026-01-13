व्हिडिओ | Videos

Akola Nagarparishad: Akot मध्ये BJP-MIM Alliance, आमदार प्रकाश भारसाकळे काय म्हणाले? | Sakal News

Akola Nagarparishad News: 'अकोला जिल्ह्यातील अकोटमध्ये 'भाजप-एमआयएम' युतीचा दुसरा अंक समोर आला होता. याच प्रकरणात आता भाजपचे आमदार प्रकाश भाडसाकळे यांची प्रतिक्रिया समोर आलीय..

अकोटमध्ये भाजप-एमआयएम युतीचा दुसरा अंक समोर आल्यानंतर वाद निर्माण झाला. एमआयएमच्या नगरसेवकांनी भाजपच्या माजी नगराध्यक्षांच्या मुलगा जितेन बरेठिया याला नगरसेवकपदी समर्थन दिल्याची चर्चा झाली. मात्र आमदार प्रकाश भाडसाकळे यांनी जितेनचा भाजपशी संबंध नसल्याचे सांगत पक्षावर बदनामीचा कट रचला जात असल्याचा आरोप केला.

