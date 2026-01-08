व्हिडिओ | Videos

BJP MIM Alliance: Akot Nagarpanchayat Election मध्ये वारं फिरलं, राजकारणात मोठा ट्विस्ट | Sakal News

Akot Nagarpanchayat Election: अकोट नगरपालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी BJPची AIMIMसोबत अनपेक्षित आघाडी; अंबरनाथनंतर पुन्हा नवे राजकीय गणित चर्चेत..

अकोला जिल्ह्यातील अकोट नगरपालिकेत सत्तास्थापनेच्या राजकारणाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नवीन चर्चांना ऊत दिला आहे. अंबरनाथमध्ये काँग्रेससोबत सत्ता स्थापनेचा मार्ग स्वीकारलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आता अकोटमध्ये वेगळा पवित्रा घेत AIMIM सोबत थेट आघाडी करत सत्ता मिळवली आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीत BJPच्या माया धुळे या नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या. मात्र, भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळण्यात यश आले नव्हते. त्यामुळे सत्तेसाठी पर्यायी गणित रचत AIMIMसोबत हातमिळवणी करण्याचा निर्णय BJPने घेतल्याचे समोर आले आहे. या अनपेक्षित गठबंधनामुळे स्थानिक ते राज्यस्तरीय राजकीय वर्तुळात चर्चांची नवीन मालिका सुरू झाली आहे.

