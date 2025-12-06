व्हिडिओ | Videos

Chandrakant Khaire च्या कट्टर शत्रूसाठी Ambadas Danve ची 'मातोश्री'वर फिल्डिंग | Harshwardhan Jadhav | Sakal News

Maharashtra Politics: खैरेंच्या विरोधाला न जुमानता अंबादास दानवेंची मोठी राजकीय खेळी; थेट मातोश्रीवर लावली फिल्डिंग, संभाजीनगरात शिवसेनेत वाढला सत्तासंघर्ष..

खैरेंच्या विरोधाला न जुमानता अंबादास दानवेंनी खेळी खेळली आहे आणि यात त्यांनी थेट मातोश्रीवर फिल्डिंग लावली आहे. इथे मी छत्रपती संभाजीनगरमधला ठाकरेंच्या शिवसेनेतल्या दोन नेत्यांमधल्या राजकीय संघर्षाविषयी बोलतेय. तरी, त्यात आता खैरेंविरुद्ध दानवेंनी काय डाव आखलाय समजून घेणार आहोत या व्हिडिओतून-त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा..

