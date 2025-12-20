व्हिडिओ | Videos

Ambarnath News: मतदान परिसरात गोंधळ, पोलिसांकडून सौम्य लाठीचार्ज, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Ambarnath Rada News: अंबरनाथमधील मातोश्री नगर परिसरात मतदानावेळी मोठा गोंधळ; भाजपकडून पैसे वाटल्याचा शिवसेना (शिंदे गट)कडून आरोप, तणाव वाढल्यानंतर कार्यकर्त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांचा सौम्य लाठीचार्ज; मात्र कडेकोट पोलिस बंदोबस्तामुळे कोणताही अनुचित प्रकार टळला...

Ambernath मधील मातोश्री नगर परिसरात मतदानादरम्यान गोंधळाची घटना घडली. शिंदे गटाच्या शिवसेनेकडून भाजपकडून पैसे वाटल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि जमलेल्या कार्यकर्त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीचार्ज केला. घटनास्थळी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. काही काळ तणाव असला तरी पोलिसांच्या तत्पर हस्तक्षेपामुळे परिस्थिती आटोक्यात आणण्यात आली.

