अमित शहांच्या दौऱ्यात भाजपपेक्षा मित्रपक्षांची चर्चा? ओमराजे भेटीला, शिंदेंची बॅनरबाजी

अमित शहा यांच्या स्वागतासाठी शिवसेनेचे स्थानिक नेते नाना भानगिरे यांनी सेनापती बापट रोडवरील जेडब्ल्यू मॅरियट हॉटेलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बॅनर्स लावले आहेत. विशेष म्हणजे, या परिसरात भाजपच्या तुलनेत शिंदेंच्या शिवसेनेचे बॅनर्स अधिक ठळकपणे दिसत आहेत. त्यामुळे अमित शहांच्या दौऱ्याच्या निमित्ताने शिंदेंच्या शिवसेनेकडून शक्तिप्रदर्शन केलं जातंय का, अशी चर्चा सुरू झालीये. दुसरीकडे, धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर हे अमित शहा यांच्या भेटीसाठी जेडब्ल्यू मॅरियट हॉटेलमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यामुळे या भेटीत नेमकी काय चर्चा होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.