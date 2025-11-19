व्हिडिओ | Videos

Ujwala Thite उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर काय म्हणाल्या? | Rajan Patil, Ajit Pawar, Angar News | Sakal News

Angar नगरपंचायतीत अर्ज बाद झाल्यानंतर राष्ट्रवादी उमेदवार उज्वला थिटे आक्रमक, 'माझा मुलगाच सूचक असताना सही कशी राहिली? सर्व कागदपत्र तपासले होते; निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार'

Rajan Patil: अनगर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार उज्वला थिटे यांचा अर्ज बाद झाल्यानंतर त्यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय अन्यायकारक असून ते न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत. उज्वला थिटे म्हणाल्या, 'अर्ज भरताना सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित होती आणि वकिलाने त्यांची तपासणीही केली होती. तरीही अर्ज कसा बाद झाला हे मला अजूनही समजलेले नाही.' त्यांनी पुढे सवाल उपस्थित केला की, 'सूचक म्हणून माझा मुलगाच माझ्यासोबत होता, मग त्याची सही कशी राहू शकते? हा प्रकार संशयास्पद आहे.' थिटे यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की त्यांच्याकडून मिळालेला अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. 'मी न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास ठेवते आणि या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार,' अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

