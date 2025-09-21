व्हिडिओ | Videos

Hingoli News: कुणी कोपऱ्यात बसून तर कुणी गळ्यात पडून रडलं, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

औंढा तालुक्यातील आसोंदा गावात भावूक दृश्य; सात वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षिका कल्पना वानरे यांच्या बदलीच्या बातमीने शाळेतील चिमुकले डसाडसा रडले, आईसारख्या शिक्षिकेला गळ्यात पडून रडले तर आजोबांच्याही डोळ्यांत पाणी..

औंढा तालुक्यातील आसोंदा गावात भावूक करणारी घटना घडली आहे. गावातील प्राथमिक शाळेत गेल्या सात वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षिका कल्पना वानरे यांची बदली पेडगाव जिल्हा परिषद शाळेत झाली आहे. बदलीची बातमी कळताच शाळेतील लहान मुलांचे डोळे अश्रूंनी भरून आले. चिमुकले कोपऱ्यात बसून रडले, आईसारख्या वाटणाऱ्या शिक्षिकेला गळ्यात पडून रडले, तर आजोबांनाही कंठ दाटून आला. या निरोपाने फक्त शाळेतच नाही तर संपूर्ण गावात भावनिक वातावरण निर्माण झाले आणि गावकऱ्यांच्या डोळ्यांतूनही अश्रू अनावर झाले.

