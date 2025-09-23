व्हिडिओ | Videos

Bandu Andekar मोठा झटका, अवैध बांधकामांवर हातोडा | PMC | Pune Police | Ayush Komkar Case | Sakal News

Ayush Komkar Case: आयुष कोमकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बंडू आंदेकर आणि कृष्णा आंदेकर यांच्या पुण्यातील नाना पेठेतील अनधिकृत बांधकामांवर पुणे पोलिस आणि महानगरपालिकेची संयुक्त कारवाई, अवैध बांधकाम पाडण्यासाठी सुरूवात..

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बंडू आंदेकर आणि कृष्णा आंदेकर यांच्या पुण्यातील नाना पेठेतील अनधिकृत बांधकामावर पुणे पोलिसांनी पुणे महापालिकेसोबत मिळून कारवाई सुरू केली आहे. पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्ताखाली ही कारवाई पार पडत आहे. या कारवाईत आंदेकर टोळीच्या अवैध बांधकामावर हातोडा ठेवला जात आहे, तसेच अनधिकृत फ्लेक्स आणि इतर बांधकामही पाडण्यासाठी सुरूवात झाली आहे. पुणे महानगरपालिका आणि पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईमुळे परिसरात सुरक्षा उपाय कायम ठेवण्यात आले आहेत. या कारवाईचा उद्देश केवळ कायदा-सुव्यवस्था कायम राखणे नाही, तर गुन्हेगार टोळींच्या अवैध उपक्रमांवरही आळा बसवणे हा आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com