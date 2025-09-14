व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar प्रकरण पोलिसांची मोठी कारवाई, पण मास्टरमाईंड अजूनही फरार..| Andekar Toli | Sakal News

Ayush Komkar हत्याकांडात पोलिसांची मोठी कारवाई, आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकरासह आधीच ८ जणांना अटक केल्यानंतर आणखी ४ जण पोलिसांच्या जाळ्यात, तपासात नव्या धाग्यांचा उलगडा होण्याची शक्यता..

आंदेकर-कोमकर आणि सोमनाथ गायकवाड यांच्यातलं टोळीयुद्ध आणि याचं टोळीयुद्धातून आयुष कोमकर या १८ वर्षीय तरुणाची हत्या. आयुषच्या हत्या प्रकरणी आतापर्यंत ८ आरोपी पोलिसांच्या अटकेत होते. मात्र आता या हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे आणि यासोबत गुजरात कनेक्शनची चर्चा होतेय. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

