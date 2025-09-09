व्हिडिओ | Videos

Ayush Komkar Case: पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार; कुटुंबियांनी फोडला एकच टाहो | Pune News | Sakal News

Pune News: नाना पेठेत वर्षभरापूर्वी झालेल्या वनराज आंदेकर हत्येच्या बदल्यात १८ वर्षीय गोविंद उर्फ आयुष कोमकरची गोळ्या झाडून हत्या; पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार, कुटुंबियांचा हंबरडा..

Ayush Komkar Murder Case: १८ वर्षीय गोविंद उर्फ आयुष कोमकर याची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या करण्यात आली. प्राथमिक माहितीनुसार, सुमारे वर्षभरापूर्वी नाना पेठेत झालेल्या वनराज आंदेकर हत्येच्या बदल्यात आयुषची हत्या झाल्याची चर्चा आहे. या घटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण पसरले होते. आज आयुषवर मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात अंत्यसंस्कार पार पडले. अंत्यसंस्कारावेळी कुटुंबियांनी एकच हंबरडा फोडत वातावरण शोकमग्न केले.

