मनोज जरांगेंना नितेश राणेंचा सल्ला | Nitesh Rane On Manoj Jarange Patil | Maratha Protest | Sakal News

Nitesh Rane On Manoj Jarange Patil: आझाद मैदानातील आंदोलनामुळे मुंबईकरांना होत असलेल्या त्रासाची दखल घेत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; आंदोलकांना आज दुपारी ४ वाजेपर्यंत माघारी जाण्याचे आदेश, नव्या आंदोलनकर्त्यांना मुंबईत नो एन्ट्रीचा इशारा, कोर्टाच्या आदेशानंतर मंत्री नितेश राणेंनी मनोज जरांगेंना दिला खास सल्ला..

आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनावर मुंबईकरांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन हायकोर्टानं काल आंदोलकांना फटकारलं. आज कोर्टानं दुपारी ४ वाजेपर्यंत आंदोलनकर्त्यांनी माघारी परतावं असे आदेश दिले आहेत. तसेच नव्या आंदोलकांना आता मुंबईत प्रवेश नसेल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणेंनी मनोज जरांगे यांना खास सल्ला दिला आहे. नेमकं काय म्हणाले पाहा..

