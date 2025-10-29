व्हिडिओ | Videos

Bachchu Kadu | आंदोलनाची धग वाढली, १२ नंतर रेल्वेही रोखणार | Nagpur Morcha Latest News | Sakal News

Bachchu Kadu Nagpur Morcha: शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफीच्या मागणीसाठी हजारो शेतकऱ्यांचा महाआक्रोश मुक्काम मोर्चा; नागपूरमध्ये आंदोलनाचा ताण वाढला, शेतकऱ्यांनी महामार्ग अडवले, शहरात प्रवेश करणारे तीन प्रमुख महामार्ग बंद

शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी महाआक्रोश मुक्काम मोर्चा काढण्यात आला असून या आंदोलनाला राज्यभरातील हजारो शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. या मोर्चादरम्यान आंदोलनकर्त्यांनी महामार्गावर ठिय्या दिल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. नागपूर शहरात प्रवेश करणारे तीन प्रमुख महामार्ग अमरावती, चंद्रपूर आणि जबलपूर मार्ग शेतकऱ्यांनी अडवल्याने शहरातील वाहतूक ठप्प झाली आहे. कर्जमाफीसह शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला असून, प्रशासनाकडून ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार बच्चू कडू आणि शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

