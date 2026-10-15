Amravati Teacher Constituency Election: बच्चू कडूंचं मतांच्या गणितावर भाष्य

Amravati Teacher Constituency Election: अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे प्रमुख बच्चू कडू यांच्या एका भाषणाने मोठी चर्चा सुरू केली आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना बच्चू कडू यांनी मतदानाचे गणित, प्रतिस्पर्धी उमेदवारांची रणनीती आणि राजकीय समीकरणे उघड्या शब्दांत मांडली. भाषणात मुस्लिम मतांचा विशेष उल्लेख करत "त्यांचं एक मत वळवलं तर आपले दोन मतं बसतात," असे वादग्रस्त किंवा सूचक वक्तव्य त्यांनी केले. यासोबतच निवडणुकीच्या रिंगणात विजय मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये आणि नेत्यांमध्ये योग्य समन्वय असणे किती गरजेचे आहे, अन्यथा ऐनवेळी मोठा गोंधळ होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. बच्चू कडू यांच्या या विधानामुळे अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीतील राजकीय रंगत अधिकच वाढली असून, विरोधकांकडून यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.