Badlapur Case: स्कूल व्हॅनमध्ये चार वर्षांच्या मुलीसोबत भयंकर घडलं, बदलापुरात पुन्हा संतापाची लाट | Sakal News

बदलापुरात पुन्हा एकदा चिमुकलीवर अत्याचाराची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बदलापूर पश्चिम परिसरात एका खाजगी शाळेच्या स्कूल व्हॅनमध्ये चार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित चिमुकली दुपारी साडेबारा वाजेपर्यंत स्कूल व्हॅनमधून घरी परतली नाही. त्यामुळे काळजीत पडलेल्या आईने व्हॅन चालकाला फोन करून विचारणा केली. मात्र, दीड तासानंतर चिमुकली घरी पोहोचली. त्यानंतर आईने तिच्याकडे चौकशी केली असता, तिने घडलेला धक्कादायक प्रकार आईला सांगितला. प्रकार समजताच चिमुकलीच्या पालकांनी तत्काळ पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत स्कूल व्हॅन चालकाला अटक केली असून त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून आज त्याला न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेमुळे बदलापूर पश्चिम भागात संतापाची लाट उसळली असून, शालेय वाहतूक आणि मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.