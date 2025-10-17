व्हिडिओ | Videos

Diwali 2025 Special: सोनं खरेदी करताय, हे तुम्हाला माहिती असायलाच हवं! | Gold Karat in Marathi | Sakal News

दिवाळीत सोनं घेणार आहात? मग आधी हा व्हिडिओ नक्की बघा! २४K, २२K, १८K, ९K सोनं म्हणजे काय? कॅरेट प्रमाणे शुद्धता कशी ठरते, सोप्या भाषेत समजून घ्या!

दिवाळीतील बलिप्रतिपदेला सोनं खरेदीसाठी 'अर्धा मुहूर्त' मानलं जातं. या काळात सोनं खरेदी करण्याचा अनेकांना उत्साह असतो, पण खरेदी करण्यापूर्वी 'कॅरेट' म्हणजे काय हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. कॅरेट हे सोन्याच्या शुद्धतेचं माप आहे. जितकं सोनं शुद्ध असेल, तितकं त्याचा कॅरेट उच्च असतो. उदाहरणार्थ, 24 कॅरेट सोनं पूर्ण शुद्ध मानलं जातं, तर कमी कॅरेट असलेलं सोनं मिश्र धातूंच्या प्रमाणामुळे थोडं कमी शुद्ध असतं. सोनं खरेदी करताना कॅरेट आणि शुद्धतेची माहिती असणं गरजेचं आहे, कारण यावरच सोन्याची किंमत ठरते.

