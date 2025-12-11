व्हिडिओ | Videos

Ganster Bandu Andekar सोबत भावजय आणि सुनेला PMC Election लढवण्याची न्यायालयाची परवानगी | Sakal News

Ayush Komkar हत्याप्रकरणातील आरोपी बंडू आंदेकर, माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांना पुणे विशेष मकोका न्यायालयाकडून महापालिका निवडणूक लढवण्यासाठी हिरवा कंदील..

पुण्यातील आयुष कोमकर हत्याप्रकरणी कारागृहात असलेले कुख्यात गुंड बंडू आंदेकर, माजी नगरसेविका लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी परवानगी मागितली होती. विशेष मकोका न्यायालयाने निवडणूक लढवणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे सांगत तिघांनाही निवडणूक लढवण्यास परवानगी दिली. हा अर्ज त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात दाखल केला होता.

pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
pmc
PMC Election
Andekar gang
Bandu Andekar

