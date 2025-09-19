व्हिडिओ | Videos

Nanded News: Hyderabad Gadget मागणीसाठी Banjara समाजाचा मोर्चा | Maratha vs Dhangar | Sakal News

Maratha vs Dhangar In Nanded: नांदेडच्या किनवटमध्ये बंजारा समाजाचा भव्य मोर्चा; ‘हैदराबाद गॅजेट’मध्ये आदिवासी नोंद असल्याचा दाखला देत एसटी प्रवर्गात त्वरित समावेश करण्याची जोरदार मागणी..

नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे बंजारा समाजाने भव्य मोर्चा काढत एसटी (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गात समावेश करण्याची जोरदार मागणी केली. बंजारा समाजाने मांडलेला मुख्य मुद्दा असा आहे की, ‘हैदराबाद गॅजेट’मध्ये त्यांची नोंद आदिवासी म्हणून करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सामावून घ्यावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी सरकारसमोर ठेवली आहे. या मागणीसाठी समाज मोठ्या प्रमाणावर एकवटला असून, किनवटच्या रस्त्यांवर या मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बंजारा समाजाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांनी सरकारला त्वरित निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.

