Banjara Reservation: 'यावर्षीची दिवाळी शिवाजी पार्कवरच साजरी करणार'| Haribhau Rathod | Sakal News

Banjara Reservation News: माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांचा बंजारा समाजासाठी जोरदार इशारा: 'मराठा समाजाला मिळालेला न्याय, बंजारा समाजाला का नाही? जरांगे पाटलांच्या पायाखाली लोळणं घालता? सरकारने बंजारा समाजाच्या भावना जाणून घ्याव्यात, अन्यथा १७ तारखेला बंजारा समाज मुंबईत धडक देणार..'

माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी बंजारा समाजाच्या नावे जोरदार इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले की, 'मराठा समाजाला एक न्याय अन् आम्हाला एक न्याय का?' जरांगे पाटलांच्या पायाखाली लोळणं घालता? त्यांनी त्यांचा न्याय मिळवला आहे. सरकारने बंजारा समाजाच्या भावना जाणून घेण्यासाठी स्वतः पुढे यावे; अन्यथा १७ तारखेला बंजारा समाज मुंबईत धडक देणार आहे. नेमकं काय म्हणाले? पाहा..

Movement of Banjara community

