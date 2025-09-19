व्हिडिओ | Videos

Karuna Munde Pankaja Munde, Dhananjay Munde ना सणसणीत टोला | Beed News | Sakal K1

Karuna Munde On Dhananjay Munde: ४५ वर्षांनंतर बीड-अहिल्यानगर रेल्वेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण; करुणा मुंडेंचा आरोप, गोपीनाथ मुंडे आणि बजरंग सोनवणे यांच्या प्रयत्नामुळे ट्रेन धावली..

Dhananjay Munde: बीड-अहिल्यानगर रेल्वेचं लोकार्पण नुकतंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडलं. तब्बल ४५ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर रेल्वे सुरू झाल्याने बीडकरांची स्वप्नपूर्ती झाली. मात्र या यशाचं खरं श्रेय गोपीनाथ मुंडे आणि विद्यमान खासदार बजरंग सोनवणे यांना असल्याचं करुणा मुंडे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे आणि प्रीतम मुंडे हे भाऊ-बहिण एकत्र असते, तर आजही बीडमध्ये रेल्वे पोहोचली नसती, अशी टीकाही त्यांनी केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Beed
Pankaja Munde
maharashtra
Sakal Newspaper
Karuna Munde
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com