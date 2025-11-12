व्हिडिओ | Videos

Beed News: Ajit Pawarचा महायुतीला दणका, Sharad Pawar सोबत युती केली | Ambejogai Nagarparishad | Dhananjay Munde | Sakal News

Beedच्या आंबेजोगाई नगर परिषद निवडणुकीत अनोखा प्रयोग! राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट एकत्र, माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर उर्फ पापा मोदींची घोषणा, स्थानिक राजकारणात मोठे उलथापालथीचे संकेत..

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची चाहूल लागल्यानंतर राज्यभरात युती आणि आघाडीच्या हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत मोठं राजकीय समीकरण घडताना दिसत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकत्र आले आहेत. राज्यात दोन्ही गट परस्परांविरुद्ध उभे असताना, आंबेजोगाईत मात्र दोघांनी हातमिळवणी केली आहे. माजी नगराध्यक्ष आणि उमेदवार राजकिशोर उर्फ पापा मोदी यांनी सांगितले की, “पक्ष नेतृत्वाशी चर्चा करून आम्ही दोन्ही राष्ट्रवादी गटांना सोबत घेऊन एकत्र लढणार आहोत.” या घडामोडीमुळे बीडच्या राजकारणात मोठे फेरबदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आंबेजोगाईत दोन्ही राष्ट्रवादी गट एकत्र पाहायला मिळणार आहेत.

