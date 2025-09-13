व्हिडिओ | Videos

Beed News: लाठ्या काठ्यांनी मारहाण, फरफटत नेत अपहरण | Ajit Pawar | Dhananjay Munde | Sakal News

Beed मध्ये भर चौकात नन्नवरे नावाच्या तरुणाला १०-१५ जणांनी लाठ्या-काठ्यांनी बेदम मारहाण करून गाडीत टाकत दिवसाढवळ्या अपहरण, व्हिडिओ व्हायरल; पोलिसांचा धाक उरलाय का यावर मोठा सवाल..

बीडमध्ये धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नन्नवरे नावाच्या तरुणाला १०-१५ जणांनी लाठ्या-काठ्यांनी मारहाण करून भर चौकात फरपटत गाडीत टाकून अपहरण केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. दिवसाढवळ्या झालेल्या या प्रकाराने पोलिसांच्या धाकाबाबत प्रश्न उपस्थित झाला असून बीड ग्रामीण पोलिसांनी गंभीर दखल घेत आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.

Ajit Pawar
Beed
Dhananjay Munde
maharashtra
political
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

