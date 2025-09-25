व्हिडिओ | Videos

Beed Rain News: 'आता जमीनच वाहून गेली पिकांचं काय?',शेतकऱ्याचा आक्रोश | Sakal News

Beed जिल्ह्यात ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचा अतोनात नुकसान; गेवराई तालुक्यातील तांदळवाडी हवेली येथील अनकुटा बंधारा जाऊन चार एकर शेत जमीन पाण्यात वाहून गेली, शेतकऱ्यांनी तात्काळ मदतीसाठी हाक मारली..

बीड जिल्ह्यात झालेल्या ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गेवराई तालुक्यातील तांदळवाडी हवेली येथे अनकुटा बंधाऱ्याजवळील सुमारे चार एकर शेती पूर्णपणे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली. शेतीच्या जागी आता फक्त खडकच उरला आहे. चिंचोली आणि तांदळवाडी हवेली परिसरातील शेतकरी हतबल झाले असून, आम्ही मदत मागायची कुणाकडे? आम्हाला तात्काळ मदत मिळावी, अशी आर्त हाक त्यांनी शासनाकडे दिली आहे.

Beed
